Chaos tropique ou les aventures de Saul Becen. Brest, Ouessant, Saint-Pierre-et-Miquelon et autres lieux

"Voilà ce que vous trouverez ici, je m'appelle Saul Becen et vous lirez le voyage flottant d'un artiste inemployé, l'intervalle temporel d'un homme disponible mais jamais à disposition. L'errance est un chemin comme un autre". Au fil de vagabondages poétiques et de rencontres fracassantes, ce voyage aidera-t-il l'artiste à faire surgir l'invisible à travers la création ? Et d'ailleurs, d'où naissent les idées ? D'un lieu, d'une rencontre ? D'un... chaos tropique ?