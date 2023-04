La guerre de 1870 expliquée aux enfants

1870 : un conflit presque oublié qui a pourtant enfanté la Première Guerre mondiale. Aucun livre pour enfant n'était consacré à ce conflit essentiel de notre Histoire. Grâce à de magnifiques illustrations, cet ouvrage veut faire découvrir aux jeunes lecteurs cet affrontement franco-allemand qui a tant marqué l'Est de la France. Dans un vocabulaire accessible, il présente l'ensemble des combats de façon synthétique et chronologique. Les sujets essentiels, comme les batailles décisives ou les progrès en matière d'armement, sont abordés dans des paragraphes spécifiques. Des biographies permettent aux enfants de connaître la vie des acteurs principaux de ce drame. L'ouvrage est enrichi d'informations étonnantes : la place qu'occupe la guerre de 1870 dans les arts ou même une recette de cuisine née pendant le conflit ! Ainsi, cet ouvrage est particulièrement utile pour faire comprendre aux plus jeunes la genèse du XXe siècle et des relations franco-allemandes.