Irlande. Edition 2023

Laissez-vous guider par nos auteurs ! Au cours de leurs innombrables tournées, ils ont déniché pour vous des lieux inoubliables ou insolites : - Les incontournables (classés 1, 2 ou 3 étoiles) : Chaussée des Géants, Dublin, Kilkenny... - Les coups de coeur : Découvrir les fantastiques îles d'Aran ; Suivre un galop aux courses de Galway ; Encercler et dominer la vieille ville de Derry en parcourant ses 1, 5 km de remparts... - Les bonnes adresses pour tous les budgets : se restaurer, prendre un verre, shopping, sortir, se loger - Les meilleurs spots en famille (activités pour les 6-14 ans) : Course avec les dauphins de Kenmare Bay ; A vélo sur la voie verte de Waterford ; A la rencontre des phoques et macareux de Rathlin Island... - Des suggestions d'itinéraires : Belfast et l'Irlande du Nord en 5 jours ; La côte Ouest de Cork à Limerick en 6 jours ; L'Irlande d'Est en Ouest en 12 jours... Retrouvez également : - De nombreux cartes et plans pour retrouver les principaux sites étoilés de la destination. - Toutes les infos mises à jour dans cette nouvelle édition. Ce guide est divisé en 7 micro-régions : La région de Dublin ; Le Sud-Est ; Le Sud-Ouest ; La vallée du Shannon et les lacs ; Burren, Connemara et Mayo ; Le Nord-Ouest ; L'Irlande du Nord. Pensez à utilisez en complément notre Carte National Irlande n°712. MICHELIN vous GuideVert l'Europe de vos rêves !