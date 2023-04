Guide de survie au management hybride. 25 outils pour réinventer le travail

Après le manager 3. 0, place au manager hybride ! Manager-contrôleur, manager-coach ou manager-partenaire ? Et s'il fallait endosser toutes ces casquettes pour répondre aux attentes ? N'est-ce pas cela l'hybridation ? Et comment les équipes vivent-elles ces évolutions ? Un manager hybride est avant tout celui ou celle qui accompagne une équipe de visu. Ce manager doit favoriser l'esprit d'équipe, être à l'écoute des signaux faibles et autres "cygnes noirs" , tout en garantissant l'atteinte collective des objectifs. Mais il gère également ses équipes à distance. Il doit donc savoir faire avec un groupe qui n'est pas physiquement présent, choisir les outils appropriés pour communiquer, partager des documents, travailler en mode collaboratif, animer des temps collectifs en distanciel et insuffler de la motivation, de l'innovation et de la joie au quotidien. Le manager d'aujourd'hui jongle avec un cocktail de présentiel et de distanciel, de réunions traditionnelles et de calls, de discussions de couloir et d'échanges Teams. Coworking, flex office, open space, tiers-lieux, remote et home office font le quotidien partagé des managers et de leurs équipes. Ce guide savamment illustré permet de garder les pieds sur terre tout en prenant la hauteur nécessaire et de ne pas perdre de vue l'essentiel : animer et faire grandir des personnes et des équipes dans un environ- nement respectueux, bienveillant et équilibré! Un management hybride exercé avec agilité est une chance de réinventer le travail et les relations managériales pour qui - du manager et/ou des équipes - sait se saisir des bons outils !