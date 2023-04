Bonjour les enfants du Monde

Dans cet imagier tout carton, on part à la découverte de 21 enfants du mon entier. Chaque continent est représenté et l'on s'envole pour un tour du mon Japon, Mali, Groenland, Algérie, Chine, Sénégal, France, Argentine, Costa Rica, Australie, Tahiti (Polynésie française), Viêt-Nam, Inde, Jordanie... : chaque enfant dit bonjour dans sa propre langue, permettant au lecteur de découvrir des langues et les traditions du monde entier ! Sur chaque double page, un portrait en pleine page de l'enfant est accompagné d'un petit texte pour le présenter, ainsi qu'une petite information sur son pays : en Inde, Arun et sa famille se déplacent en tuk tuk, Mana qui habite Tahiti apprend à jouer du ukulélé avec son frère... Avec des illustrations mêlant dessins et collages, on apprécie la simplicité de cet imagier permettant de faire un tour du monde des différentes cultures.