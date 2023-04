Maurice. Rodrigues, Edition 2023

Laissez-vous guider par nos auteurs ! Au cours de leurs innombrables tournées, ils ont déniché pour vous des lieux inoubliables ou insolites : - Les incontournables (classés 1, 2 ou 3 étoiles) : Plage de Belle Mare, Parc national des Gorges de la Rivière Noire, François Leguat Giant Tortoise and Cave Reserve... - Les coups de coeur : Rester sans voix devant le lagon translucide ; Saluer la plus grande statue au monde de la déesse hindoue Durga à Grand Bassin ; Respirer à plein poumon dans le parc naturel des Gorges de la Rivière Noire... - Les bonnes adresses pour tous les budgets : se restaurer, prendre un verre, shopping, sortir, se loger - Les meilleurs spots en famille (activités pour les 6-14 ans) : Pêche, safari et nourrissage au Casela World of Aventures ; Tyroliennes à Montagne Malgache ; Découverte du parc marin de Blue Bay... - Des suggestions d'itinéraires : D'une île à l'autre en 10 jours ; L'île Maurice : entre côtes et nature en 2 semaines ; Immersion rodriguaise en 7 jours... Retrouvez également : - De nombreux cartes et plans pour retrouver les principaux sites étoilés de la destination. - Toutes les infos mises à jour dans cette nouvelle édition. Ce guide est divisé en 4 micro-régions : Port Louis et le Centre ; Les côtes nord et est ; Les côtes sud et ouest ; Rodrigues. Pensez à utilisez en complément notre Carte National Maurice Rodrigues n°740. MICHELIN vous GuideVert le Monde de vos rêves !