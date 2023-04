Picardie, Baie de Somme

Laissez-vous guider par nos auteurs ! Au cours de leurs innombrables tournées, ils ont déniché pour vous des lieux inoubliables ou insolites : - Les incontournables (classés 1, 2 ou 3 étoiles) : Château de Chantilly, Cathédrale de Beauvais, Forêt de Compiègne... - Les coups de coeur : Oser le char à voile à Fort-Mahon ; Partir sur le Chemin des Dames ; Se laisser bouleverser par un requiem dans l'écrin de l'abbaye royale de Saint-Riquier... - Les bonnes adresses pour tous les budgets : se restaurer, prendre un verre, shopping, sortir, se loger - Les meilleurs spots en famille (activités pour les 6-14 ans) : Observation des phoques en baie de Somme ; Course au trésor au château de Condé-en-Brie ; Voyage en utopie au Familistère de Guise... - Des suggestions d'itinéraires : La Somme nature en 4 jours ; L'Oise forestière en 3 jours ; La baie de Somme en vélo en 3 étapes... Retrouvez également : - De nombreux cartes et plans pour retrouver les principaux sites étoilés de la destination. - Toutes les infos mises à jour dans cette nouvelle édition. Ce guide est divisé en 5 micro-régions : La baie de Somme et Abbeville ; L'Amiénois et la Haute Somme ; L'Oise ; Le Laonnois et le Soissonnais ; Du Saint-Quentinois à la Thiérache. Pensez à utilisez en complément notre Carte Régional Hauts-de-France n°511. MICHELIN vous GuideVert la France de vos rêves !