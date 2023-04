Ce premier livre d'histoire culinaire propose aux enfants de découvrir ce que mangeaient les peuples à travers les âges, des Aztèques aux Vikings en passant par les pirates. Du hérisson cuit dans l'argile par les Egyptiens de l'Antiquité aux tacos garnis de piments cultivés dans l'espace par les astronautes d'aujourd'hui, le jeune lecteur est immergé dans la savoureuse, merveilleuse et surprenante histoire de l'alimentation à travers le monde. Ponctué de devinettes, d'anecdotes étonnantes et de délicieuses révélations, ce livre interactif à lire à haute voix éveillera un intérêt pour la nourriture (en encourageant subtilement à goûter de nouvelles choses ! ) et régalera autant les amateurs d'histoire que les gourmands.