Artjacking ! Quand l'art contemporain revisite les chefs-d'oeuvre

Avez-vous déjà vu La Cène de Léonard de Vinci incarnée par des drag-queens ? Imaginé l'envers du tableau Les Demoiselles d'Avignon de Pablo Picasso ? Contemplé La Grande Vague de Kanagawa de Katsushika Hokusai reconstituée en particules de plastique, témoins de notre consumérisme ? Artjacking ! , le livre réalisé d'après la série diffusée sur Arte. tv, réunit des chefs-d'oeuvre de la préhistoire au début du XXe siècle, dont les artistes contemporains se sont largement inspirés pour les pasticher, les détourner, les réinterpréter. Revisitant à leur façon ces pièces signées Diego Vélasquez, Théodore Géricault, Edouard Manet ou encore Yves Klein, ils se les approprient afin d'inventer leur propre langage. Mutation des personnages, modification des procédés artistiques, hybridation, critique politique ou sociétale, chaque artjacking se fait l'écho d'une époque, d'une cause. Cet ouvrage insolite, d'une grande diversité iconographique, invite à poser un autre regard sur l'art et la création contemporaine. Avec des textes de Maureen Marozeau, historienne de l'art et autrice. Une préface signée Laurent Le Bon, président du Centre Pompidou.