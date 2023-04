Fire Force Tome 28

Alors que Shinra, ainsi que les autres Piliers, a disparu dans le monde d'Adora, ses compagnons se précipitent à Amaterasu afin d'empêcher la destruction du monde, l'énorme générateur étant le détonateur qui permet de déclencher le Grand Cataclysme ! L'heure de l'ultime combat contre les Hommes en blanc a sonné ! Charon, Dragon, des Torches géantes... La 8e et Ogun doivent défendre l'entrée d'Amaterasu contre les puissants ennemis qui arrivent ! Vulcan et ses aides se précipitent à l'intérieur du générateur pour trouver et protéger le dispositif permettant de déclencher la fin du monde, mais ils vont se retrouver face à un obstacle de taille... !! Les combats font rage à l'intérieur et à l'extérieur d'Amaterasu ! Les pompiers doivent protéger le monde contre la menace du Grand Cataclysme !! Que la Fire Force soit avec eux !!