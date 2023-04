Camélia. Un destin universel

Le saviez-vous : le thé vient du camélia ! Cette plante de nos parcs et jardins, aux fleurs s'étageant en de superbes couleurs et formes, peut donc être récoltée et consommée... Mais attention : seul Camellia sinensis donne du thé. C'est d'ailleurs pour tromper les Anglais et garder le secret de leur breuvage que les Chinois leur confièrent des graines de Camellia japonica, qui ne donne pas de thé ! C'est pourtant principalement cette espèce, puis ses innombrables croisements, qui s'est imposée en plante ornementale, popularisée en France sous l'Empire par Joséphine de Beauharnais. Voici une des nombreuses anecdotes racontées en images dans ce livre par un spécialiste reconnu de l'histoire des plantes et des jardins. Ouvres d'art et archives, mais aussi photographies des plus belles variétés illustrent cette divertissante histoire du camélia, devenu comme l'hortensia une plante symbole, par exemple en Bretagne. Toutefois, même s'il apprécie le climat atlantique, il se plaît aussi dans de nombreuses régions... En témoignent les milliers de passionnés de cette plante, et les collectionneurs qui s'échangent des variétés toujours plus rares et insolites. En de savoureuses histoires et des informations précieuses et utiles, y compris pour sa culture au quotidien au jardin, l'auteur nous en donne tous les secrets.