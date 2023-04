Ce beau livre, publié à l'occasion de l'exposition "Des vikings et des Normands, imaginaires et représentations" (avril-octore 2023) au musée de Normandie à Caen, est consacré à la réception et aux interprétations contemporaines de l'histoire des "Normands" , depuis les premières incursions des vikings jusqu'à l'expansion des principautés normandes médiévales. Des guerriers vikings aux chevaliers normands, leurs prétendus descendants, l'ouvrage met en lumière l'évolution des imaginaires, des sources anciennes aux jeux vidéo et séries actuelles. Les auteurs cherchent à comprendre le succès aujourd'hui universel des vikings, bien au-delà de leurs mers de conquête.