Tu ferais quoi si... Family box

Un jeu pour débattre en famille autour de 52 situations différentes ! Ce jeu de 52 cartes est un véritable lanceur de discussions entre parents et enfants : les questions s'adressent aussi bien au parent qu'à l'enfant et leur permettent ainsi de réfléchir ensemble aux différentes réactions possibles. Un véritable un moyen ludique d'aborder des sujets difficiles ou intimes, et de donner aux parents des pistes de réflexion pour aider leurs enfants à résoudre leurs problèmes !