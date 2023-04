Laissez-vous guider par nos auteurs ! Au cours de leurs innombrables tournées, ils ont déniché pour vous des lieux inoubliables ou insolites : - Les incontournables (classés 1, 2 ou 3 étoiles) : Le cap Corse, La Balagne, Le vieux port de Bastia... - Les coups de coeur : Embrasser toute la Corse, du haut du monte Cinto ; Explorer les eaux cristallines de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio ; Prendre le large à bord du bateau "San Paulu" , au départ de Macinaggio pour admirer le cap Corse ... - Les bonnes adresses pour tous les budgets : se restaurer, prendre un verre, shopping, sortir, se loger - Les meilleurs spots en famille (activités pour les 6-14 ans) : Rencontre avec les tortues d'ACupulatta ; Excursion en mer dans le golfe de Porto ; Nature et culture au parcGalea ... - Des suggestions d'itinéraires : Les merveilles de la côte ouest en 14 jours ; La Corse plein sud en 13 jours ; Les mystères du cap Corse en 7 jours ... - De nombreaux cartes et plans pour retrouver les principaux sites étoilés de la destination. - Les plus : 165 promenades et circuits - Toutes les infos mises à jour dans cette nouvelle édition Ce guide est divisé en 9 micro-régions : Bastia et le cap Corse ; Le Nebbio et les Agriate ; La Balagne ; Corte et sa région ; Porto, les Calanche et Cargèse ; La région d'Ajaccio et le haut Taravo ; Le Sud : Propriano, Bonifacio et Porto-Vecchio ; La côte orientale et le Fiumorbo ; Castagniccia, Costa Verde et Casinca. Pensez à utilisez en complément notre Carte Régional Corse n°528, notre Carte routière et touristique Corse. MICHELIN vous GuideVert la France de vos rêves !