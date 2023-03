Apprendre à dessiner les mangas. Spécial personnages

Apprends à dessiner des mangas et tes personnages préférés ! Grâce à cette méthode complète, découvre toutes les étapes pour apprendre à dessiner des personnages de mangas. Techniques, pas à pas, exercices : tu auras toutes les bases pour t'exercer et devenir un futur mangaka ! En 64 pages, Julien Corbeau, le Youtubeur spécialisé dans le dessin manga, te donnera tous ses conseils et ses trucs et astuces pour te perfectionner ! Découvre aussi des anecdotes sur les mangakas les plus célèbres et leurs techniques ! En bonus : 2 pages de calques avec des pictos et des dessins pour agrémenter les futures scènes de ton manga !