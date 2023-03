Saint-Eustache, 1957. La famille Delorme est tissée serrée. Les parents, heureux propriétaires du dépanneur de quartier, sont épaulés par Rosalie, la cadette de la famille. Au gré de rencontres quotidiennes, la jeune femme adore s'enquérir des nouvelles des uns et des autres. Généreuse et toujours prête à aider, Rosalie est tout naturellement la première à prendre soin de sa soeur Suzanne, née avec une déficience intellectuelle. ? ? Alors que Rosalie se laisse charmer par le bel Alexis, une série de tragédies frappe l'heureuse fratrie et chamboule le destin des Delorme. Confrontée à cette succession de drames, Rosalie découvre un terrible secret familial enfoui depuis presque 20 ans. Saura-t-elle surmonter toutes ces épreuves et, surtout, parviendra-t-elle à garder sa famille unie ?? ? L'amour et l'entraide prédominent dans cette pittoresque famille où chaque membre est aussi épatant l'un que l'autre. Laissez-vous transporter avec tendresse dans l'univers du dépanneur Delorme.