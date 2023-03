Langue française N° 217 1/2023 : Varia

La revue Langue française a été créée en 1969 chez Larousse à l'initiative de M. Arrivé, J. -C. Chevalier, J. Dubois, H. Meschonnic, H. Mitterrand, A. Rey et N. Ruwet. Elle entend dès ses origines promouvoir les recherches en linguistique française, entendue comme la linguistique qui s'occupe de la langue française dans sa diversité culturelle, sociale et géographique, et qui traite également les questions de son acquisition, de son apprentissage et de son enseignement en tant que langue maternelle comme en tant que langue étrangère. Langue française est une revue semestrielle thématique : dans les cadres des recherches théoriques et descriptives contemporaines, y sont étudiés des faits de langue et de discours relevant des différents niveaux d'analyse : phonétique, phonologique, lexical et sémantique, syntaxique et morphologique, grammatical et didactique... lesquels sont envisageables en comparaison avec d'autres langues.