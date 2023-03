Ma douce étoile Luna. La bulle merveilleuse

Les aventures de Luna et de ses amis "les magiques" qui apportent des réponses bienveillantes et amusantes à toutes ses questions. Luna est une petite fille spirituelle et joyeuse. Attentive et curieuse, elle aime se réfugier dans le jardin, au plus proche de la nature quand elle ne se sent pas bien. Aujourd'hui, Luna se sent nulle... Son exercice de graphisme a été mal noté à l'école. Elle s'était donnée beaucoup de mal. A quoi ça sert d'apprendre ? Pour faire plaisir à la maîtresse ou à ses parents ? Une petite chouette nichée au creux du grand chêne va lui faire un cadeau magique et lui montrer qu'on peut apprendre partout et tout le temps...