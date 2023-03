Ma douce étoile Luna. La fleur magique

Les aventures de Luna et de ses amis "les magiques" qui apportent des réponses bienveillantes et amusantes à toutes ses questions. Luna est une petite fille spirituelle et joyeuse. Attentive et curieuse, elle aime se réfugier dans le jardin, au plus proche de la nature quand elle ne se sent pas bien. Aujourd'hui, Luna est en colère... Sa maman a refusé d'acheter le ballon de foot qui, elle en est certaine, fera d'elle une vraie championne. Une petite voix se fait entendre : c'est la fleur du Merci. Elle offre un joli cadeau magique à Luna pour lui apprendre la gratitude...