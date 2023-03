Polarville. Images de la ville dans le roman policier

Dans la ville du roman noir règne la mort. Qui donc y a assassiné l'urbanité ? Voilà la question à la fois tragique et lyrique qui hante tout le "polar". De Dashiell Hammett à Manuel Vazquez Montalban en passant par William Irish et Léo Malet, chaque école mène l'enquête à sa manière. Chaque fois, c'est tout un imaginaire social qui se révèle, dans son effort pour maîtriser symboliquement la réalité désordonnée de la grande ville industrielle. Ainsi naissent les mythes urbains du polar. Etudier une telle matière revient à tenter de faire parler le roman noir : le citer abondamment, et obtenir ses aveux sur sa conception de la ville. Encore faut-il que l'investigation sociologique respecte les spécificités littéraires du polar. C'est ce que réussit magistralement à faire Jean-Noël Blanc dans cette réédition augmentée d'une postface inédite.