Colorie toutes les princesses de rêves de Disney dans ce livre aux pages très joliment décorées et crée de véritables oeuvres d'art ! Retrouve Cendrillon, Belle, Tiana et toutes les princesses Disney qui ont des rêves plein la tête et qui se battent de tout leur coeur pour les réaliser ! Un beau livre créatif, à la couverture pailletée et aux pages très joliment décorées, pour rendre hommage aux princesses de Disney. Destiné aux enfants de 6 ans et plus.