Monstres ordinaires Tome 1

De Londres à l'Ecosse, en passant par les Etats-Unis et le Japon, la course-poursuite haletante d'enfants dotés de pouvoirs extraordinaires dans la noirceur de l'ère victorienne. 1882, au nord d'Edimbourg, au bord d'un loch isolé, se trouve l'institut Cairndale où un étrange docteur recueille des orphelins aux capacités quelques peu inhabituelles - les talents. A Londres, une figure des ténèbres - un homme fait de fumée - poursuit deux enfants aux pouvoirs extraordinaires : Charlie, après une vie de brutalités dans le Mississipi, a le pouvoir d'autoguérison, tandis que Marlowe, trouvé dans un wagon de marchandises, brille d'une étrange lumière bleutée et a la capacité de brûler ou réparer les chairs. Escortés par deux détectives chevronnés recrutés pour les conduire à l'institut, ils sont confrontés à une force sinistre et dangereuse qui menace de bouleverser le monde tel qu'ils le connaissent. Depuis les rues sombres de Londres jusqu'en Ecosse, le royaume des morts et le monde des vivants menacent d'entrer en collision. Alors que les secrets de l'institut se dévoilent, Marlowe et Charlie découvrent la vérité sur leurs capacités et la nature des forces qui les traquent : les monstres ne sont pas forcément ceux que l'on croit.