Les trésors d'Izumi Tome 2

Une jeune sorcière manipule les fils du destin pour rendre le bonheur à chacun ! Série en deux tomes par l'auteur de L'Enfant du Dragon fantôme ! Izumi et Shiina continuent de rendre les trésors à leurs propriétaires. Entourée des fils d'émotions de ces derniers, la jeune fille va en apprendre plus sur les sentiments et sur les liens qu'elle tisse avec son ami, grâce à ces précieux objets. Serait-ce le dernier cadeau d'Aiko ?