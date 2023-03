Alexandre Dumas. Métisser l'histoire

Alexandre Dumas n'est pas seulement l'auteur des Trois Mousquetaires et du Comte de Monte-Cristo : homme de théâtre, voyageur, aventurier à ses heures, il est aussi un homme inscrit dans les turbulences de son époque. Initiateur de nouvelles formes théâtrales, inventeur du roman-feuilleton, infatigable vulgarisateur d'Histoire, il est l'auteur d'une oeuvre immense tant par son invraisemblable quantité que par le succès qu'elle a rencontré et rencontre encore. Et pourtant, il a aussi su faire de sa vie une oeuvre faite d'aventures, de rebondissements, de succès et de déceptions, de femmes, d'amis, de rivaux. Le destin exceptionnel du petit-fils d'esclave est aussi passionnant que celui de ses personnages !