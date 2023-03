Revue d'économie financière N° 149, 1er trismestre 2023 : Les cryptoactifs

Il existe de nombreux cryptoactifs, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, différents stablecoins, etc... et, à présent, les Monnaies Numériques Banques Centrales. Quelles sont les différences ? Quelles sont les motivations qui poussent à les adopter ? Quels sont les facteurs qui viennent accélérer la régulation des cryptoactifs ? Et quels risques pour la stabilité du système financier ?