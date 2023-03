Vélos en famille

Un indispensable pour s'organiser sereinement, choisir des itinéraires adaptés en France et en Europe et partir à l'aventure à vélo en famille. Camille Boiardi-Franchi et Jeanne Lepoix, passionnées, expérimentées et jeunes mamans, réinventent la route pour les tribus cyclotouristes et offrent une autre vision du voyage à vélo : de la grossesse et la carriole à l'autonomie de l'enfant, en passant par une bonne organisation, le tout jalonné de magnifiques photos, d'illustrations très pratiques, de témoignages précieux, de dix itinéraires 100 % éprouvés et approuvés... Passager in utero - Continuer de rouler enceinte ? Oui, c'est même l'occasion idéale de commencer à s'inventer une vie tous ensemble. Une organisation béton - Les premiers tours de roues avec un bébé paraissent effrayants ? Grâce à une bonne logistique et en s'adaptant aux besoins de chacun, tout est envisageable ! Taillez la route - Décidés à partir à l'aventure ? Excellente idée pour se créer des souvenirs ! La route se révèlera une école et un terrain de jeu très épanouissants, riches en multiples partages et bienfaits. A chacun son rythme - Voyager à différentes échelles ? C'est possible ! Découvrez toutes les astuces pour randonner à la journée, pendant plusieurs jours ou au long cours. Un guide zéro carbone indispensable pour conjuguer la formidable aventure humaine de la parentalité et le désir viscéral de pédaler et voyager !