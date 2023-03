Plants vs Zombies Tome 19

Plongez dans une nouvelle bataille entre plantes et zombies ! Gêné par ses propres cauchemars, Zomboss invente une machine qui lui permet de s'immiscer dans les rêves des habitants de Voisinville. Zomboss veut hypnotiser les humains à travers leurs rêves pour qu'ils apprécient les zombies au lieu de les craindre et de les fuir. Les nombreux habitants qui ont subi un lavage de cerveau et ont été influencés par le biais de leurs rêves vont avoir besoin de Dave le Dingo, de son armée de plantes puissantes, mais aussi de sa super nièce Patty et de Tom, l'ami du quartier, pour les GUIDER DANS LA BONNE DIRECTION : LOIN DES ZOMBIES !