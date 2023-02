La lettre [EDITION EN GROS CARACTERES

Rome, 1924. "Le premier cri d'Emma fut le dernier de sa mère. ". . De l'Italie de Mussolini à la France de Mitterrand, en passant par l'exil de l'entre-deux-guerres, le destin chaotique d'Emma nous entraîne dans une fresque à la fois historique et intime. A l'issue d'un premier mariage malheureux, Emma rencontre Adrien qu'elle épouse et avec lequel elle a deux enfants. Le plus jeune, Paul, devient, trente ans plus tard, un des animateurs-vedettes les plus populaires de sa génération. Mais une révélation tardive fait voler en éclats les certitudes, dévoilant un passé douloureux qu'Emma pensait enfoui à tout jamais. Une lettre, une simple lettre révèle tout ou presque.