Les deux morts de Charity Quinn [EDITION EN GROS CARACTERES

A Georgetown, tout le monde connaît Charity Quinn, l'avocate star des cas les plus désespérés. Quand cette dernière est défigurée après la chute d'un miroir, elle fait la une des journaux. La police pense à un accident et envoie deux enquêteurs débutants, Ethan et Helena. Charity refuse de répondre à leurs questions, mais les preuves parlent d'elles- mêmes : le miroir a été saboté. Charity est en pleine tourmente. Elle est menacée pour assurer la défense d'un homme dans une affaire de meurtre et en froid avec l'une de ses filles qui lui reproche son manque d'éthique. Quant à son prochain mariage avec le beau Timothy rencontré récemment, il suscite bien des questions...