L'Ukrainien tout de suite ! Ma méthode simple et efficace pour se débrouiller en quelques jours

Les bases de l'ukrainien avec la méthode phare de Langues pour tous. - Dans la lignée de la série des volumes Tout de suite ! , cette méthode permettra aux lecteurs d'apprendre rapidement les bases de la langue ukrainienne. - Au programme : toutes les tournures essentielles de la vie de tous les jours, un vocabulaire riche et des mises en situation concrètes. - Le volume est constitué de 20 leçons, d'un mémento grammatical, d'exercices corrigés, d'informations culturelles et d'un lexique. - Un livre inédit dans la collection, utile et dans l'actualité.