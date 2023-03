Angélique Tome 9 : Angélique et la démone

Angélique a quitté l'atmosphère oppressante du Gouldsboro dans l'espoir de rejoindre son mari, Joffrey de Peyrac, et d'échapper à l'emprise de la trop fascinante duchesse de Maudribroug. C'est pour elle le début d'un périple semé d'angoisses tout au long de la Baie Française, de Port Royal jusqu'au fond du Golfe de Saint-Laurent. A chaque étape elle retrouve la diabolique Ambroisine et son aura de mort et de folie. Les crimes les plus horribles, les attentats les plus lâches sont perpétrés autour d'elle sans que jamais elle puisse découvrir le visage de ses ennemis. Entre Angélique et Ambroisine, ces deux femmes d'une exceptionnelle beauté, se livre un combat à mort : Joffrey de Peyrac arrivera-t-il à temps pour sauver son épouse poursuivie par la haine de la duchesse ?