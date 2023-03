Les essentiels de la couture 0-3 ans by Filomène

Des patrons très simples pour d'adorables vêtements et accessoires ! Grâce à ce livre très accessible aux débutants, apprenez à réaliser les premiers accessoires et vêtements pour votre nouveau-né ou votre petit enfant. Vêtements aux coupes délicieusement vintage et aux couleurs mixtes, layette de naissance toute douce et accessoires pour la toilette et la maison : ces projets simples et rapides à réaliser seront parfaits pour célébrer une naissance et accompagner la croissance de votre enfant jusqu'à 3 ans. Entrez dans l'univers tendre et délicat de Filomène Ateliers et découvrez pas à pas : - Le matériel et les techniques de base pour débuter la couture - Toutes les étapes illustrées pour réaliser les projets du livre - 11 modèles adorables et intemporels pour composer le vestiaire de votre tout-petit : dort-bien, gigoteuse, pyjama, bloomer à bretelles, pantalon, salopette, cape de bain, robe, blouse, chemise, bavoir - 4 modèles d'accessoires dans l'univers de la petite enfance : trousse de toilette, protège carnet de santé, coussin, plaid - 5 projets upcycling pour utiliser vos chutes de tissu : chouchou, barrette, bandeau, étui à lunettes, semainier de lingettes - Un tutoriel broderie pour personnaliser vos créations A la fin du livre, retrouvez les patrons des projets taille réelle sur un poster détachable. Amoureux du DIY, lancez-vous !