Le premier patient

Lila Katz vient de terminer ses études de médecine et entame son tout premier poste dans le petit hôpital de Zyss. Là-bas, elle découvre avec un mélange de plaisir et d'angoisse comment se débrouiller seule pour sauver la vie de ses patients. Passant de Zyss à l'hôpital universitaire de Montsauriol, elle fait la rencontre du professeur Morel, médecin-chef en pneumologie, et de monsieur Gary, un patient en attente d'une greffe pulmonaire, avec qui elle s'engage dans un combat contre la mort. Gagnant en expérience, elle apprend à superviser les jeunes médecins tout en s'occupant de l'hôpital, nuit et jour. Or, une pandémie s'annonce... A travers ce livre, la narratrice ouvre les portes de l'hôpital au lecteur, lui permettant de pénétrer une réalité peu connue, belle et brutale, et d'éprouver de façon intime ce qu'est devenir médecin.