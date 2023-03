Comment sortir du monde nous rappelle les textes emblématiques d'Annie Ernaux ou plus récemment de Fatima Daas ("La Petite dernière"). Un premier roman bouleversant à la langue inédite. Il arrive de quitter l'enfance des zones péri-urbaines en pensant que tout sera plus doux à Paris. Comment sortir du monde est le récit de cette fuite. Il arrive d'être un différent, un hybride, un déraciné. Comment sortir du monde est le récit de cette identité. Il arrive que le pardon, entre un fils et son père, soit tacite. Comment sortir du monde est le récit de cette réconciliation.