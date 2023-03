100 jours de défi linguistique ! OU 1 jour = 1 défi de grammaire ! Dans la série K-LESSON d'ouvrages très complets, la professeure et influenceuse Soo KIM enseigne les bases et permet à tout le monde d'apprendre le coréen en autodidacte. Il n'a jamais été aussi facile de vous y mettre ! Après la K-Pop, les K-Dramas et la K-Beauty, voici les K-LESSON ! Dans ce premier volume d'apprentissage du coréen baptisé " K-LESSON - 100 jours de grammaire coréenne ", Soo KIM enseigne toutes les règles grammaticales indispensables aux grands débutants pour commencer le coréen facilement. Il s'adresse aux curieux et aux passionnés de la Corée qui ne rêvent que d'une chose : comprendre leurs séries / idols préférés et se débrouiller lors d'un voyage au pays du matin frais ! Soo KIM prouve que NON, la langue coréenne n'est pas plus difficile à maîtriser qu'une autre ! Si vous avez déjà baissé les bras face à des manuels d'apprentissage trop conventionnels, " K-LESSON - 100 jours de grammaire coréenne " est fait pour vous ! Dans cet ouvrage illustré et aux leçons modernes, imprimés en couleur, retrouvez 100 leçons, au rythme d'une par jour. Il vous permettra d'améliorer de manière significative votre expression orale et écrite grâce à la grammaire. De nombreux exercices sont inclus pour progresser chaque jour en totale autonomie. Le livre est édité dans la collection K ! PASSION, qui a pour but d'enseigner et d'informer de manière ludique. Vous n'avez pas aucune raison d'hésiter, lancez-vous avec cette série très complète ! K-LESSON - Le coréen pour tous (5 janvier 2023) K-LESSON - L'écriture coréenne pour tous (5 janvier 2023) K-LESSON - 100 jours de vocabulaire coréen (30 mars 2023) K-LESSON - 100 jours de grammaire coréenne (30 mars 2023)