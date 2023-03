Le français avec style

Les conseils et astuces de Karine, alias @Les parentheses elementaires sur Instagram, pour manier la langue française avec style et élégance ! Miscellanées, céruléen, kyrielle, vétilleux... Karine Dijoud a le goût des mots bien choisis et des phrases ciselées. Grâce à ce livre, elle nous invite à reprendre possession de la langue française et à nous exprimer avec élégance. Enrichir son vocabulaire, débusquer pléonasmes et tics de langage, éviter les pièges de la prononciation... Le style n'est pas que vestimentaire : les mots, eux aussi, peuvent nous faire briller de mille feux !