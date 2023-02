Face à la mer [EDITION EN GROS CARACTERES

Mathieu tient une librairie indépendante sur la côte normande depuis plus de vingt ans et son travail acharné lui a coûté notamment un divorce et de ne pas voir grandir sa fille. Un jour, c'est le burn-out. Impossible de passer la porte de sa librairie Il part se réfugier à Sainte-Adresse, dans la maison de son vieil ami César. Tous se succèdent à son chevet, ses frères, son ex-femme, sa fille, sa compagne, tous sauf sa mère qui lui fera toujours payer de ne pas être une fille. Lorsque sa librairie sera en danger, c'est dans l'adversité qu'il trouvera comment redonner un sens à sa vie.