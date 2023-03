Angélique Tome 10 : Angélique et le complot des ombres

Angélique et Joffrey ont décidé d'abandonner leur forteresse d'Acadie pour offrir la paix au gouverneur de Québec, le fastueux et autoritaire comte de Frontenac. Ils n'ont pas oublié que Joffrey a été condamné à mort pour sorcellerie, et qu'Angélique, pour avoir mené la révolte du Poitou contre le Roi Soleil, a été marquée de la fleur de Lys infamante. Mais le comte de Peyrac aime le risque, son passé de corsaire en témoigne, et la marquise des Anges n'a jamais fait preuve de lâcheté. Pourtant, le long du Saint-Laurent, les incidents se multiplient. Un mystérieux navire semble les suivre. Et du passé, à nouveau, surgissent les figures de ceux qui ont juré la perte de ce couple hors du commun. Se dresse surtout d'Orgeval, ce prêtre jésuite dont les pouvoirs paraissent illimités.