Le Labyrinthe des femmes

Lyon, 1898. Six mois se sont écoulés depuis que le professeur Alexandre Lacassagne a demandé à Félicien Perrier, l'un de ses étudiants, de créer une équipe de scientifiques dédiée à la résolution des affaires criminelles. Et celle-ci est bientôt dépêchée sur les lieux d'une macabre découverte : à qui appartiennent ces corps de femmes décomposés trouvés dans les entrailles de la Croix-Rousse ? Pourquoi ont-ils été déposés là, comme sur un autel sacrificiel ? Est-ce l'oeuvre d'un fou ou d'une secte ? Le vieux bateau-morgue reprend du service. Au meilleur de sa forme depuis que son ami Freud se livre sur lui à des séances d'hypnose, Félicien va réunir, une à une, les pièces de cet étrange puzzle. Pendant ce temps, Irina Bergovski, journaliste au Progrès, mène l'enquête à l'asile d'aliénés du Vinatier où elle a été enfermée. Après le best-seller Les Suppliciées du Rhône, Coline Gatel renoue avec les codes du polar historique et nous propose une nouvelle histoire fascinante sur la condition des femmes à la fin du XIXe siècle. "Voici Les Experts à Lyon en 1897. Passionnant ! " Julie Malaure, Le Point. "A la fois un polar, un roman historique et une chronique sociale qui explore la condition féminine, les prémices de la médecine judiciaire et les moeurs du XIXe siècle". Sang-froid.