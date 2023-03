Le magasin des jouets cassés

Paris, XVe arrondissement, un immeuble comme beaucoup d'autres, avec son ascenseur étroit, ses balcons minuscules et sa cour. Après son divorce, Lola a choisi cet endroit pour prendre un nouveau départ avec son fils de six ans, Léon. Ici vivent Martine, dont l'appartement en rez-de-chaussée lui permet d'assouvir sa curiosité en épiant les habitants, et aussi Paul-Henry, un vieux monsieur à l'éternel noeud papillon, qui partage sa passion pour la littérature avec ses voisins et ses abonnés sur les réseaux sociaux. En apprenant à les connaître, Lola fait malgré elle voler en éclats des décennies de secrets et de mensonges, qui pourraient bien changer sa propre vie... Ce roman est une bulle de tendresse où l'amour est inconditionnel. Candice, de @madame. bovarysme. C'est brillant ! Ce récit est un bonbon, il est aussi solaire que son auteur. Pascale, de @entredeuxpages. D'une incroyable sensibilité et d'une grande justesse dans les émotions. Stéphanie, de @steffdepikiti.