Ou est la faute ? Tome 2

" Vends très bon vélo quasiment neuf pour homme à huit vitesses. " Après le succès du premier opus, Jean-Pierre Colignon, auteur des dictées de Bernard Pivot, a concocté 100 nouvelles séries de tests amusants et efficaces pour tester et surtout améliorer son niveau de français. 750 nouvelles questions à trous, vrai/faux, exercices de style, repérages de faute ou d'absence de faute aident à développer son oeil de lynx à l'écriture, la lecture et la relecture de texte. Des corrections étayées, non dénuées d'humour, permettent de retenir les règles et d'améliorer sa maîtrise de la langue à l'écrit. A destination du grand public, des journalistes, des correcteurs, des enseignants, des auteurs, cet ouvrage fait la lumière sur les erreurs communes de français et apporte des clés de maîtrise de la langue pour mieux se faire comprendre à l'écrit et éviter les bévues.