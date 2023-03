À nos ivresses

Il y a en chacun de nous une mystérieuse attirance vers l'ivresse, qui donne au voyage la possibilité d'une aventure, à l'amour un éclat, au temps une épaisseur. Pour un grand quotidien national, Alicia Dorey déguste grands crus et spiritueux, symboles d'un certain art de vivre. En la côtoyant de près, elle s'est aperçue que l'ivresse était une inépuisable matière à récits autant qu'un miroir de notre société. Dans ce texte, né du refus de choisir entre sobriété radicale et soupçon d'alcoolisme, dans lequel nous reconnaîtrons nos propres trébuchements, l'autrice évoque ces parenthèses alcoolisées et nous invite, comme pour faire connaissance, à célébrer toutes les formes d'ivresse.