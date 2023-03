Petit guide décomplexant pour parents d'ados à l'ère du numérique. Du bon usage des écrans pour les petits et les grands

Ce livre est un guide pour les parents inquiets, dépassés, " out " et pour tous les autres ! Etre parents aujourd'hui, c'est faire face à une multitude d'injonctions : il faut faire comme-ci, ou comme cela, mais pas trop non plus... Quand les enfants grandissent, l'adolescence vient ajouter à cette charge parentale d'autres enjeux, notamment celui du numérique, présent partout dans nos vies. Ce livre questionne les pratiques numériques de nos enfants, mais aussi les nôtres, et propose une vision globale des usages d'Internet. L'objectif est de vous accompagner face à ces enjeux et de trouver à la fois de quoi prévenir les risques mais aussi utiliser de manière créative le numérique avec vos enfants. Angélique Gozlan est psychologue clinicienne. Elle a travaillé de nombreuses années en pédopsychiatrie auprès d'enfants, d'adolescents et de parents. Elle obtient en 2013 le titre de Docteur en psychopathologie avec la première thèse en France sur l'impact psychique des réseaux sociaux à l'adolescence.