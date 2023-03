Simplissime Portugal. Le guide de voyage le plus pratique du monde

Un guide ultra facile pour un voyage clé en main : les plus belles visites, les meilleures adresses locales, des cartes et plans hyper lisibles, des informations pratiques claires et synthétiques, et de nombreuses photos. Le meilleur du Portugal : - Trois grands circuits classiques : autour de Porto et de la vallée du Douro ; Lisbonne et le coeur du Portugal ; l'Algarve, entre terre et mer. - De nombreuses escapades dans des parcs naturels ou au bord de l'océan. - Des pages thématiques pour repérer le meilleur du pays : plages paradisiaques, azulejos, gastronomie, villages perchés, randos... - Les adresses coups de coeur de nos auteurs : restos à petiscos, cuisine du terroir, bars typiques ou branchés, terrasses. - 60 cartes et 200 photos environ.