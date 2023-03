Le thème de cet ouvrage - Le droit : une forme du lien social - fait référence à une conception relationnelle et processuelle de la normativité juridique. D'un point de vue sociologique, le "droit" présente un intérêt en tant que phénomène social et constitue un défi en tant qu'objet de connaissance en raison de sa complexité : il peut être conçu comme un facteur de structuration des rapports sociaux en même temps que comme le produit changeant des mêmes rapports. Mécanisme de régulation, sa signification, ses contenus et les conditions de sa mise en oeuvre sont constamment reconstruits socialement. Il ne s'agit pas ici d'un simple paradoxe, mais de la condition même de ce que signifie "faire société" . Les normes juridiques, matière première du droit, sont consubstantielles du lien social. Le droit constitue, par conséquent, un extraordinaire marqueur de ce qui assure à la fois la stabilité et le changement dans les sociétés contemporaines.