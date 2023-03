Les sisters - La série TV Tome 60 : Jamais sans mes poux

Les Sisters en roman, c'est nickol crème ! Demain, c'est activité piscine à l'école... et Marine ne veut pas y aller ! Ca tombe bien, dans la ville voisine, une épidémie de poux fait des ravages sur les têtes des bambins et ça donne une idée de génisse à la blondinette : faire croire à tout le monde qu'elle a des poux plein les bouclettes. Sortie piscine annulée et repos à la maison ! Le top ! Sauf quand la pestouille apprend qu'il y a une course organisée dans le skatepark avec un beau prix à l'arrivée... Comment va-t-elle pouvoir participer sans se faire repérer ?