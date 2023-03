Infection Tome 18

Des lycéens jouent à s'enfermer en couple dans la réserve du gymnase. Quand le tour d'Haruki et Kirara se termine, personne ne vient les libérer. A leur sortie, ils découvrent l'horreur. Les morts reviennent à la vie et mordent les vivants pour les infecter. Pour éviter la pandémie, le gouvernement coupe la ville de l'extérieur. Haruki et un groupe d'élèves vont tout tenter pour s'en sortir.