Assassin's Creed Escape room Puzzle book

Partez en voyage à travers les époques et déjouez les mystères du monde des Assassins ! Assassin's Creed Escape Game vous emmène à travers différentes époques afin de résoudre mystères et énigmes. Serez-vous capable de sauver l'humanité ? Assassin's Creed © Escape Game est un voyage palpitant à travers l'histoire, au cours duquel il vous faudra résoudre de difficiles épreuves pour déjouer un complot visant à détruire toute l'humanité. LONDRES, XXIe siècle. Vous êtes Joey, un innocent gardien de musée jusqu'à ce que vous découvriez une lame mystérieuse qui bouleverse votre vie. Entraîné dans le monde des Assassins, vous voyagez à travers le temps et l'espace, depuis la Grèce du Ve siècle av. J. -C. à la Venise des temps modernes, afin de percer les secrets de la lame. Pourrez-vous résoudre les énigmes de cet escape game officiel à temps pour sauver le monde ?