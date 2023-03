Cycle de la Tour de garde. Capitale du Nord Tome 1 : Citadins de demain

Amalia Van Esqwill est une jeune aristocrate de Dehaven issue d'une puissante famille progressiste. Dans le but de moderniser la ville et d'en chasser les dernières traces d'obscurantisme, ses parents lui ont offert, ainsi qu'à d'autres enfants de la citadelle, une instruction fondée sur les sciences et les humanités. Mais un jour, Amalia découvre que son fiancé a retrouvé la trace d'un ancien rituel magique, et qu'il est bien décidé à le reproduire. Alors que la tension accumulée dans les faubourgs explose et qu'une guerre semble prête à éclater dans les colonies d'outre-mer, la magie refait son apparition dans la ville si rationnelle de Dehaven. Et malgré toute son éducation, Amalia ne pourra pas empêcher le sort de s'abattre sur ceux qui lui sont chers. Citadins de demain annonce une trilogie envoûtante servie par une plume qui nous tient captif du début à la fin. Une voix à part dans l'imaginaire français. SyFantasy. La langue est raffinée, brillante, tranchante comme la lame la plus acérée. Vous en redemanderez ! Gibert Joseph Barbès. Prix Babelio 2022 du meilleur roman imaginaire. Prix Christine-Rabin / Prix Imaginaire de la 25e Heure du livre. Grand Prix de l'Imaginaire 2022 du graphisme / Prix Wojtek Siudmak à Elena Vieillard pour le cycle de La Tour de garde.