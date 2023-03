La boîte à outils des écrits professionnels

Au quotidien, tout professionnel est amené à rédiger, que ce soit un mail, une note de synthèse, un rapport ou une présentation PowerPoint. Mais organiser ses idées, transmettre le bon message, de manière claire et efficace pour atteindre sa cible n'est pas toujours aisé. Cette boîte à outils, grâce à une méthode progressive qui va de la préparation de l'écrit à sa formulation, répond à toutes ces questions : Comment exprimer ses idées ? Comment présenter une analyse de façon claire et synthétique ? Comment adapter son écrit au temps réel d'attention du destinataire ? Comment organiser ses idées pour faciliter la lecture ? Mettre en valeur les résultats obtenus ? Hiérarchiser les questions ? Les outils sont complétés de nombreux exemples et exercices d'entraînement.